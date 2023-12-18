На Урале полиция устроила облаву на мигрантов

В Каменске-Уральском Свердловской области силовые структуры провели пятидневную операцию по проверке мигрантов.

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В ходе мероприятия под названием "Нелегальный мигрант" правоохранительные органы осмотрели около 70 объектов, включая стройплощадки, торговые точки и другие места, где могли находиться иностранные "специалисты".

"Сотрудники МВД выявили восемь случаев нарушения правил пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на территории России", — цитирует "Царьград" сообщение полиции.

Общая сумма наложенных штрафов составила 16 тысяч рублей. Один иностранный гражданин был вынужден покинуть страну в результате проведённой операции, сообщает канал.