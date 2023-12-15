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В Екатеринбурге аквапарк заплатит 1 млн. руб. за травму ребенка

1:47
Происшествия

В Екатеринбурге аквапарк "Лимпопо" признал свою ответственность и согласился выплатить более миллиона рублей в компенсацию за травмы, полученные ребёнком в феврале 2022 года. Решение было вынесено Свердловским областным судом, который поддержал позицию пострадавших.

В Екатеринбурге аквапарк заплатит 1 млн. руб. за травму ребенка
Фото: openverse by skochkarev is licensed under Public Domain Mark 1.0

В тот день Дмитрий, взяв своего сына на руки, спускался по лестнице в бассейновой зоне, когда на скользкой ступеньке поскользнулся и упал. Сам отец лишь немного пострадал, в то время как ребёнок получил серьёзные травмы. Скорая помощь доставила их в детскую больницу №9, где ребёнок провёл несколько дней, а врачи квалифицировали его травмы как тяжкий вред здоровью.

После инцидента Дмитрий обратился в ООО "КИТ Екатеринбург", представляющее юридическое лицо аквапарка "Лимпопо", с требованием компенсации морального вреда. Последующие шаги привели его в страховую компанию, ответственность которой была застрахована на случай подобных ситуаций, сообщает "Царьград".

Дмитрий подал иск в Красногорский районный суд Каменска-Уральского, требуя компенсацию морального вреда в размере трёх миллионов рублей. Суд учёл страдания ребёнка в сумме одного миллиона рублей и решил взыскать с компании "КИТ Екатеринбург" и страховой компании дополнительные три тысячи рублей на судебные расходы.

Ответчики подали апелляцию в Свердловский областной суд, аргументируя, что их сотрудники не несут ответственности за контроль над поведением посетителей. Однако суд признал эти аргументы неубедительными и подтвердил законность решения Красногорского суда. Решение вступило в силу.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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