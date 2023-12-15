Губернатор Солодов: из-за шторма у берегов Камчатки подтопило несколько посёлков

0:48 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Непогода разбушевалась в Беринговом и Охотском морях, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. По словам главы региона из-за шторма подтопленными оказались ряд прибрежных посёлков.

Фото: https://thelivingmoon.com/45jack_files/04images/Geology/3137804071_fe9c7253f2_b.jpg

Как уточнил Солодов, в некоторых посёлках люди остались без света.

"Отдельно отслеживаем ситуацию в Вывенке, где нет электричества, но ситуация под контролем. В Апуке принятые ранее меры по берегоукреплению позволили этому селу, которое раньше сильнее всего затапливало, пережить шторм без ущерба", — сообщил губернатор.

Он уточнил, что в районы, где ситуация тяжёлая, власти заранее предприняли меры и укрепили берега, что позволило обойтись малым ущербом для жителей при наступлении непогоды.