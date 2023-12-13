Губернатор Белгородской области сообщил, что в Краснояружском районе машина с мирными людьми наехала на боевую мину.
Вячеслав Гладков рассказал, что инцидент произошёл в хуторе Высокий. В результате подрыва на мине серьёзные травмы получил мужчина. Ему частично ампутировали конечности. Другой пассажир автомобиля получил черепно-мозговую травму.
Все пострадавшие находятся в городской больнице №2 города Белгорода. Им оказывается необходимая медицинская помощь.
Ранее сообщалось, что ВСУ на танках атаковали территории Брянской и Белгородской областей.
Большинство иностранных автомобильных брендов в начале прошлого года объявили о завершении сотрудничества с дилерами в России.