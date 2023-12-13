Глава Белгородской области сообщил о подрыве автомобиля с мирными жителями на мине

0:42 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Губернатор Белгородской области сообщил, что в Краснояружском районе машина с мирными людьми наехала на боевую мину.

Фото: 1MI

Вячеслав Гладков рассказал, что инцидент произошёл в хуторе Высокий. В результате подрыва на мине серьёзные травмы получил мужчина. Ему частично ампутировали конечности. Другой пассажир автомобиля получил черепно-мозговую травму.

Все пострадавшие находятся в городской больнице №2 города Белгорода. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что ВСУ на танках атаковали территории Брянской и Белгородской областей.