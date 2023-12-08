Появились подробности о пожаре на газопроводе в Крыму

0:41 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Керчи на газопроводе произошло возгарание на трубе среднего давления. В районе Промбазы, сообщают СМИ, проводят работы спецслужбы. Огонь потушен, ведутся восстановительные работы.

Фото: Нейросеть Шедеврум

В настоящее время без газа осталось 25-30 тысяч человек. Речь идёт о населённых пунктах Войково и Глазовка.

До конца этого дня аварийные работы, согласно плану, должны быть завершены. После этого будет произведён запуск котельной, а также подключено газоснабжение.

Ранее мы сообщали о том, что спасатели справились за рекордное время с пожаром на заводе в Москве.