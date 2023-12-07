Жительница Бурятии украла из магазина больше 10 кг мяса на спор

0:49 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Жительница Бурятии совершила магазинную кражу, вынеся "мимо кассы" 11 кг говядины, не заплатив за неё. Об этом инциденте сообщает "Байкал Daily".

Фото: Нейросеть Шедеврум

Кража была совершена в магазине Улан-Уде, в одном из продуктовых магазинов. Сотрудники торговой точки заметили противоправные действия покупательницы, отсматривая записи, сделанные камерами наблюдения.

Персонал обратил внимание, что одна из покупательниц положила в свой пакет несколько кусков отборной говядины, заплатив на кассе только за один из них.

Через некоторое время похитительница мяса была задержана. Против неё открыто уголовное дело.

Женщина призналась полицейским, что украла говядину из магазина на спор.