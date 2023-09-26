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В Екатеринбурге женщина совершила ограбление в секс-шопе

0:49
Происшествия

В секс-шопе в Екатеринбурге на улице Малышева женщина похитила мастурбаторы. Об этом сообщили владельцы магазина. Они рассказали о молодой паре, которая зашла вместе. У молодого человека в сумке играла колонка с очень громкой музыкой. Продавцы предположили, что она была средством для рассеивания внимания сотрудников.

В Екатеринбурге женщина совершила ограбление в секс-шопе
Фото: мвд.рф

"Пока он под видом обычного покупателя консультировался с продавцом, его подельница покружила по магазину, присела на пуфик и похитила сначала один крутой японский мастурбатор, а затем и второй", — передаёт слова владельцев секс-шопа Е1.

Владельцы магазина обратились в полицию с заявлением о краже. Устанавливаются обстоятельства и лица, причастные к совершению преступления.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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