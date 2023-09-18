Жительнице Екатеринбурга, которая упала на рельсы в метро, сделали операцию

0:48 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Беременной женщине из Екатеринбурга, которая упала на рельсы на станции метро "Проспект Космонавтов", провели операцию. Источник в медицинской среде сообщил, что врачи высказывают оптимистичные прогнозы.

Фото: Openverse

"Врачи — это суеверные люди, и на данный момент мы не будем давать больше комментариев. Мы очень надеемся, что ситуация не изменится", — сказал источник, цитируемый порталом Е1.

Чрезвычайное происшествие случилось утром на станции "Проспект Космонавтов". Свидетели сообщили, что пассажирка стояла у края платформы, а затем заплакала, упала на рельсы и оказалась под вагоном. Движение поездов было временно приостановлено, произошёл транспортный коллапс в городе.

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