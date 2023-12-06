Труп экс-депутата Верховной Рады Ильи Кивы нашли в Подмосковье

В Подмосковье нашли мёртвым бывшего депутата Верховной Рады Илью Киву. Информацию об этом 6 декабря сообщает РЕН ТВ.

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Отмечается, что последней его активностью был пост в Telegram-канале о том, что Зеленский не верит в гарантии своей безопасности и безопасности семьи. Кива отметил, что ранее они были обещаны Зеленскому Вашингтоном. В настоящее же время план эвакуации полностью готов.

Ранее мы сообщали о том, что мэр Киева Виталий Кличко усомнился в дальнейшем существовании Украины.