В Подмосковье нашли мёртвым бывшего депутата Верховной Рады Илью Киву. Информацию об этом 6 декабря сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что последней его активностью был пост в Telegram-канале о том, что Зеленский не верит в гарантии своей безопасности и безопасности семьи. Кива отметил, что ранее они были обещаны Зеленскому Вашингтоном. В настоящее же время план эвакуации полностью готов.
Ранее мы сообщали о том, что мэр Киева Виталий Кличко усомнился в дальнейшем существовании Украины.
Военные ВСУ "Холодный Яр" расстреляли раненных российских воинов под Артёмовском.