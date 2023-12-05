Поезд дважды переехал рабочего в Москве

0:34 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Работник железнодорожной станции в Москве два раза попал под грузовую платформу и выжил.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Вагоны пришли в движение, когда мужчина освобождал рельсы от снега. Об этом пишет РЕН. ТВ.

Рабочий не успел отпрыгнуть от приближающейся платформы и оказался под первым вагоном. Затем по нему проехался и второй.

На помощь коллеге бросился другой рабочий и успел спасти пострадавшего от наезда третьей платформы. Уточняется, что мужчина выжил и получает лечение в медучреждении.