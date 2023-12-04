Согласно публикации в телеграмм-канале ведомства, отказ в перевозке, вызванный отменой или существенной задержкой рейса, изменением маршрута или выполнением рейса вне расписания, трактуется как вынужденный отказ от перевозки. При подобных обстоятельствах пассажир может требовать возврат денег (это распространяется и на случаи, когда тариф был невозвратным).
Чтобы получить деньги, необходимо обратиться в представительство авиакомпании с просьбой поставить отметку на билете, либо предоставить справку о задержке или отмене рейса. Также потребуется составить претензию к перевозчику и приложить копии соответствующих документов.
В Роспотребнадзоре уточнили, что пассажир вправе добиваться от перевозчика компенсации в размере 25 процентов от МРОТ за каждый час задержки, но не превышающей половины стоимости билета, при условии, что перевозчик не предоставит доказательств, свидетельствующих о невозможности преодолеть причины, по которым это произошло.
При задержке рейса пассажир имеет право на:
Также ведомство напоминает, что при возникновении вопросов, связанных с защитой прав потребителей, граждане могут обращаться в Управление Роспотребнадзора на номер: 8 (800) 555-49-43 (звонок бесплатный).
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