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Роспотребнадзор опубликовал информацию для пассажиров, столкнувшихся с задержкой или отменой рейсов из-за метеоусловий

2:02
Происшествия

Согласно публикации в телеграмм-канале ведомства, отказ в перевозке, вызванный отменой или существенной задержкой рейса, изменением маршрута или выполнением рейса вне расписания, трактуется как вынужденный отказ от перевозки. При подобных обстоятельствах пассажир может требовать возврат денег (это распространяется и на случаи, когда тариф был невозвратным).

Роспотребнадзор опубликовал информацию для пассажиров, столкнувшихся с задержкой или отменой рейсов из-за метеоусловий
Фото: pulkovoairport.ru

Чтобы получить деньги, необходимо обратиться в представительство авиакомпании с просьбой поставить отметку на билете, либо предоставить справку о задержке или отмене рейса. Также потребуется составить претензию к перевозчику и приложить копии соответствующих документов.

В Роспотребнадзоре уточнили, что пассажир вправе добиваться от перевозчика компенсации в размере 25 процентов от МРОТ за каждый час задержки, но не превышающей половины стоимости билета, при условии, что перевозчик не предоставит доказательств, свидетельствующих о невозможности преодолеть причины, по которым это произошло.

При задержке рейса пассажир имеет право на:

  • Бесплатное хранение багажа.
  • Предоставление комнаты для матери и ребенка (если возраст ребёнка не превышает семи лет).
  • Предоставление прохладительных напитков и горячего питания при задержке рейса более четырех часов.
  • Размещение в гостинице, если ожидания превысило восемь часов в дневное время или более шести часов – в ночное (трансфер до гостиницы обеспечивает аэропорт).
  • Два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте в случае задержки рейса более чем на два часа, если это необходимо.

Также ведомство напоминает, что при возникновении вопросов, связанных с защитой прав потребителей, граждане могут обращаться в Управление Роспотребнадзора на номер: 8 (800) 555-49-43 (звонок бесплатный).

Автор Евгений Савин
Евгений Савин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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