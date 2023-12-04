В Приморском крае будут судить 18-летнюю мать, сын которой выпал из окна. По версии следствия, женщина оставила ребёнка без присмотра.
Годовалый малыш скончался от полученных травм. Известно, что кроватка малыша стояла у окна.
"Ребёнок перелез на подоконник, облокотился на москитную сетку и выпал с высоты третьего этажа. От полученных травм ребёнок погиб", — говорится в сообщении региональной прокуратуры.
Отмечается, что трагедия произошла в июле 2023 года. мать обвиняют в причинении смерти по неосторожности.
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