В Приморье осудят 18-летнюю мать за гибель ребёнка: выпал из окна

0:40 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Приморском крае будут судить 18-летнюю мать, сын которой выпал из окна. По версии следствия, женщина оставила ребёнка без присмотра.

Фото: Openverse by adecker31 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Годовалый малыш скончался от полученных травм. Известно, что кроватка малыша стояла у окна.

"Ребёнок перелез на подоконник, облокотился на москитную сетку и выпал с высоты третьего этажа. От полученных травм ребёнок погиб", — говорится в сообщении региональной прокуратуры.

Отмечается, что трагедия произошла в июле 2023 года. мать обвиняют в причинении смерти по неосторожности.