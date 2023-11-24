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В Приморье школьники разбили голову своему однокласснику

1:52
Происшествия

В Приморском крае безжалостные подростки отправили своего одноклассника в больницу, нанеся ему травму.

В Приморье школьники разбили голову своему однокласснику
Фото: openverse.org by tahitianlime is licensed under CC BY 2.0.

Мачеха пострадавшего записала видео и распространила его в  соцсетях, чтобы обратить внимание на этот инцидент.

По её словам, происшествие развернулось в небольшом поселке Воздвиженка в Приморье. 12-летний школьник после уроков стал жертвой жестокости своих сверстников.

На записи, почти плачущая мачеха, рассказывает, что несколько одноклассников поджидали ее сына после уроков и жестоко избили его. Это было далеко не детское издевательство, и травмы, по ее словам, серьезные, сообщает vostokmedia.com.

Мальчика били головой об трубы, что привело к многочисленным травмам, включая разбитую голову и сотрясение мозга. В настоящее время ребенок находится в больнице.

Мачеха также подчеркивает, что один из нападавших не впервые пристает к её сыну. Это подтверждают даже сотрудники школы. На видео один из работников столовой рассказывает, что мальчика систематически обижали, толкали и отбирали у него тарелки.

Женщина возмутилась:

"Просто абсурд, если подумать об этом. И все это от 12-летних детей. Откуда в них столько жестокости? Но сейчас не об этом главное. Где было руководство школы в момент происшествия? За всеми нельзя уследить, это понятно... Но когда ребенка унижают даже в столовой, на глазах у всех, это должны были заметить и принять меры".

Люди в социальных сетях в итоге советуют мачехе пострадавшего ребенка не ждать, пока школьное руководство начнет действовать, а сразу обращаться в полицию.

Прокуратура уже занялась расследованием инцидента.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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