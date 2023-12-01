Увеличены интервалы движения поездов на Калининской линии

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Увеличены интервалы движения поездов на Калининской (жёлтой) линии метро Москвы, сообщает департамент транспорта столицы.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Временные промежутки между поездами увеличены из-за упавшего на пути мужчины. Детали произошедшего выясняются. Сейчас движение на участке приводится в соответствие с графиком.

17 ноября на станции метро "Театральная" на путях оказался подросток. Машинист достал из-под состава 15-летнюю девочку, но она получила закрытую черепно-мозговую травму и гематомы. Пострадавшую доставили в отделение детской нейрохирургии.

Также в ноябре похожие случаи произошли на Замоскворецкой линии метро и на Курском вокзале столицы.