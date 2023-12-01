"Ученик года" и номинант на премию президента России выпал из окна московского общежития, сообщили источники.
Молодого человека не смогли спасти врачи. Известно, что в одной из комнат общежития, где проживал студент, не было обнаружено никаких следов борьбы или насилия. По словам очевидцев, перед своим падением он находился в этой комнате в одиночестве, передаёт REGNUM.
Парень являлся студентом пятого курса университета имени Сеченова.
В 2018 году он стал победителем в этапе конкурса "Ученик года" в Челябинской области, что принесло ему номинацию на премию президента России.
Все обстоятельства произошедшего выясняют правоохранительные органы.
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