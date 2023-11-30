Мужчина с ножом напал на трёх человек в Норильске

В четверг сразу несколько жителей Норильска стали жертвами преступника, нападавшего на прохожих с ножом.

В первых сообщениях, появившихся в местных соцсетях, говорилось о нападениях в норильском районе Талнах. Этот район расположен в 25 километрах к северо-востоку от центра Норильска.

По словам очевидцев, неизвестный атаковал людей сзади. Первой жертвой преступника стала 65-летняя пенсионерка. Следующей жертвой стал 45-летний мужчина. Обоих пострадавших доставили в больницу с ножевыми ранениями. Ни один из них не смог запомнить внешность нападавшего.

Чуть позже стало известно о третьем нападении. В подъезде жилого дома по улице Новая преступник напал на 63-летнего пенсионера. Пострадавшего госпитализировали с ушибами и раной головы.

Силовики провели анализ видеозаписей с уличных камер и опросили свидетелей. В результате сотрудникам полиции удалось задержать местного жителя 1992 года рождения. При обыске у него обнаружили ножи и одежду, предположительно, использовавшуюся во время нападений. Кроме того, оперативники нашли в квартире топор с надписью "Средство от головной боли" и книги о магии.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").