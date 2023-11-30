Кондуктор из Новосибирска нагрубила пассажирке за то, что та отказалась платить наличными

0:51 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В одном из новосибирских автобусов произошёл неприятный случай. У кондуктора не работал терминал, и она отказалась принять оплату картой у студентки, заявив, что последняя должна расплатиться наличными или посредством перевода.

Фото: Openverse by Alki1 is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Как пишет "МК в Новосибирске", пассажирка ответила, что, раз терминал не работает, она имеет право проехать бесплатно. Эта фраза вывела кондуктора из себя, и она покрыла девушку нецензурной бранью.

Пока кондуктор кричала и материлась на девушку, выяснилось, что терминал уже исправен. Студентка расплатилась за проезд при помощи карты.

"Она грубо кинула чек мне в руку. К другим пассажирам она подходила с уже работающим терминалом", — отметила пассажирка.

Теперь студентка собирается жаловаться на сотрудницу транспортной компании.