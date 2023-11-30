В Киеве заявили о причастности СБУ к пожару на БАМе

Северомуйский тоннель закрывали из-за пожара в четверг, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. В ночь на 30 ноября там загорелась цистерна с топливом в грузовом поезде во время движения.

Фото: РЖД-Партнёр

На место ЧП сразу прибыл пожарный поезд. Возгорание потушили, теперь там работают сотрудники полиции и ФСБ.

По данным восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 263 УК РФ (неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности).

По сведениям телеграм-канала Baza, рассматривается также предположение о диверсии, изучаются места стоянок состава.

Тем временем в Киеве отрапортовали об "удачной операции СБУ". Об этом написала РБК-Украина со ссылкой на источники в спецслужбах.