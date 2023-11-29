Убитая в Турции россиянка пыталась лишить бывшего мужа родительских прав

0:41 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Россиянка Ирина Двизова, которая была убита вместе с дочерью в Турции, имела намерение лишить своего бывшего супруга Андрея Кушлевича родительских прав. Решение суда, детали которого не раскрываются, вступило в силу в июне этого года.

Фото: Фото: ГСУ СК России

Тела Двизовой и её дочери были найдены завернутыми в простыни и связанными верёвкой в курортном районе Бодрума, где они проживали. Бывший супруг женщины подозревается в убийстве.

Как стало известно РИА Новости, первым мужем Двизовой был бывший депутат городского совета Норильска Отар Узарашвили, который скончался в 2011 году.

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