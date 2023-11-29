В Кемерово мужчина пытался уехать на Украину воевать за ВСУ

1:14 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Согласно сообщению пресс-службы регионального главка ФСБ, в Кемерово был задержан мужчина, который пытался выехать на Украину, чтобы вступить в ряды киевской армии и вести боевые действия против российской армии. Задержанный установил контакт с координатором соседней страны через интернет-мессенджер и заполнил анкету на вступление в иностранное военизированное формирование. Об информирует пресс-служба регионального главка ФСБ.

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Он также приобрёл необходимое снаряжение, медицинские препараты и средства связи, билеты на самолёт и поезд для выезда на территорию Украины. Мужчина был задержан при прохождении регистрации на авиарейс сотрудниками спецслужб.

"В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ "Государственная измена" и ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации", — говорится в сообщении.

Задержанному предъявлено обвинение, он арестован.