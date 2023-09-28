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В Кемеровской области сын избил и взял в плен отца и брата: оба скончались

1:21
Происшествия

Житель Кемеровской области избил и взял в плен отца и брата. Он запер их в подполе и заколотил дверь гвоздями. Позже оба пленника скончались. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

В Кемеровской области сын избил и взял в плен отца и брата: оба скончались
Фото: Openverse

По информации издания, тревогу забили родственники из Кемерово, когда в мае 2022-го года связь с пропавшими прекратилась. 70-летний пенсионер и два его сына жили в селе Барановка.

Семью приехали проверить полицейские. Однако дверь им никто не открыл. Вскрыв дом и обыскав комнаты, стражи порядка обнаружили следы крови, ведущие в погреб.

Его вскрыли и нашли внутри двух мёртвых пленников — пенсионера и его 39-летнего сына. Тела были уже мумифицированы. Судя по обнаруженным рядом предметам, мужчин могли пытать в подвале.

Дома не было второго сына — 41-летнего Дмитрия, которого в сентябре 2023-го года госпитализировали в психбольницу с диагнозом параноидальная шизофрения.

Сейчас решается вопрос о задержании мужчины. Известно, что его погибший брат также состоял на учёте в психдиспансере с диагнозом шизофрения. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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