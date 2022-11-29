В ХМАО оказался убийцей парень, на неадекватность которого жаловались соседи

Житель Ханты-Мансийского автономного округа насмерть забил собутыльника. Решив скрыть следы преступления, он вынес тело на лестничную клетку, а сам попытался сбежать, однако был пойман сотрудниками полиции на выходе из подъезда. Об этом пишет издание muksun.fm.

Позже выяснилось, что молодой человек болел шизофренией, на его неадекватное поведение не раз жаловались соседи в соцсетях.

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