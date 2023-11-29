Блогер Лещёв заявил о пропаже золота и бриллиантов жены, погибшей в ДТП

0:59 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Российский блогер Алексей Лещёв заявил, что после гибели супруги Виктории на свердловской трассе в ДТП, у женщины пропали золотая цепочка и кольцо с бриллиантами.

Фото: мвд.рф

Супруга блогера погибла на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов 15 ноября. В аварии пострадали восемь человек, кроме Виктории, скончались ещё два водителя автобусов.

"У неё была цепочка золотая и обручальное кольцо. По сути они не имеют значения, но обручальное кольцо, на котором сердце из бриллиантов, было подарено ей на (свадебной. — Прим. ред.) церемонии", — сообщил супруг погибшей на своей странице в Сети.

По словам Лещёва, о пропаже драгоценностей он сообщил следователю, которая пообещала разобраться, но дело так и не сдвинулось.

Мужчина сообщил, что у него есть юристы, которые уже на "старте", чтобы решить ситуацию.