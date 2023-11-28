В Екатеринбурге две мамы подрались возле детского сада

1:22 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Екатеринбурге на улице Мехренцева произошёл инцидент между двумя матерями Анастасией и Марией, чьи дети посещают детский сад "Апельсинки". Поводом для конфликта стала переписка в соцсетях, где осуждалась драка между молодыми людьми в местном торговом центре. По рассказу Анастасии, она оставила комментарий, касающийся предполагаемой национальности участников конфликта. В ответ муж Марии попросил уточнить, как женщина определила эту национальность. Переписка закончилась грубостью.

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На следующий день обе женщины встретились возле входа в детский сад и потеряли контроль над своими эмоциями, начав драку.

"Она меня подкараулила, напала сзади, повалила на пол, била головой об стенку. А когда я уже была вся в крови, приставила мне нож к щеке. Сказала, что порежет меня и ребёнка, что её муж будет "всё решать", — рассказала Анастасия.

Мария, напротив, отвергает эти обвинения, утверждая, что у нее не было ножа, но она всё же нанесла сильные удары, поэтому оппонентка получила травмы. У пострадавшей зафиксировали перелом костей носа.

В детском саду не были осведомлены о конкретных деталях произошедшего, так как драка произошла за пределами учреждения.

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