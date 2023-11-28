Пролежавшую несколько часов в сугробе девочку подключили к ИВЛ в Екатеринбурге

0:46 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Двухлетнюю девочку из города Серова Свердловской области госпитализировали в больницу Екатеринбурга и подключили к ИВЛ, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Фото: Pravda.Ru

Ребёнок пролежал в снегу без верхней одежды несколько часов.

"Пострадавшая находится в тяжёлом состоянии, на ИВЛ. Ребёнок перегоспитализирован силами Территориального центра медицины катастроф в одну из больниц Екатеринбурга", — говорится в сообщении.

ЧП случилось в минувший четверг. Родители оставили девочку под присмотром старшей сестры и ушли на работу, а когда вернулись, не нашли ребёнка.

Позже отец увидел её в сугробе без одежды. Предположительно, малышка вышла из дома сама, пока сестра спала.