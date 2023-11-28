Двухлетнюю девочку из города Серова Свердловской области госпитализировали в больницу Екатеринбурга и подключили к ИВЛ, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
Ребёнок пролежал в снегу без верхней одежды несколько часов.
"Пострадавшая находится в тяжёлом состоянии, на ИВЛ. Ребёнок перегоспитализирован силами Территориального центра медицины катастроф в одну из больниц Екатеринбурга", — говорится в сообщении.
ЧП случилось в минувший четверг. Родители оставили девочку под присмотром старшей сестры и ушли на работу, а когда вернулись, не нашли ребёнка.
Позже отец увидел её в сугробе без одежды. Предположительно, малышка вышла из дома сама, пока сестра спала.
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