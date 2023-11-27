Смертельная пластика: в Петербурге пациентка умерла после серии пластических операций

1:28 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Главврача частной клиники в Санкт-Петербурге, где после серии пластических операций скончалась пациентка, обвинили в предоставлении небезопасных услуг.

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По данным следствия, 6 сентября женщина 1975 года рождения обратилась в частную клинику, расположенную в Василеостровском районе города. Журналисты fontanka. ru сообщили, что 47-летняя петербурженка пришла в учреждение под названием "Абриэлль".

Пациентке провели комплекс пластических процедур. В частности, ей сделали блефаропластику, липофилинг, липосакцию и абдоминопластику. Уже на следующий день состояние женщины ухудшилось. Позже её госпитализировали в реанимацию Всероссийского центра экстренной и радиационной медицины имени Никифорова МЧС России. 9 сентября стало известно, что жертва некомпетентных пластических хирургов умерла от отека мозга.

Главному врачу частной клиники на Василеостровском районе предъявлено обвинение в совершении преступления, указанного в пункте "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека). В настоящее время рассматривается вопрос об избрании меры пресечения.