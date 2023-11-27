Разорванный бурей самый большой флаг Украины в Киеве заменили

0:46 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Сильнейшая непогода порвала самый главный флаг Украины, однако пришедший в негодность символ страны уже заменили. Об этом оповестил украинский телеканал "Общественное".

Фото: wikipedia.org by ВАДИМ ЧУПРИНА is licensed under CC BY-SA 4.0

Ранее представители администрации Киева рассказали о том, что самый большой флаг страны был порван штормом. В горадминистрации напомнили о значительных параметрах полотнища — оно равно 16 на 24 метра. При этом масса конструкции высотой около 90 метров составляет почти 32 тонны.

Буря разорвала главный флаг Украины на две части.

"В Киеве заменили разорванное пополам полотнище главного флага Украины", — сказано в Telegram-канале "Общественного".