Из-за затопления в Севастопольском аквариуме-музее погибли более 500 морских обитателей

2:17 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор города Михаил Развожаев:

Фото: "Hurricane" by Chalky Lives is licensed under CC BY 2.0.

"В Севастопольском морском Аквариуме-музее затопило 3-й зал — погибло свыше 500 морских животных”.

На данный момент известно, что из-за урагана получили повреждения четыре научные лаборатории Аквариума-музея, а в радиобиологическом корпусе обрушилась причальная стена.

Морской Аквариум-музей в Севастополе один из старейших в Европе и первый морской аквариум в Российской империи. Свою историю он ведёт с 1897 года.

Непогода накрыла южные регионы России накануне. Как следует из поста Михаила Развожаева, за последние часы в службу Единого дежурного диспетчерского центра (ЕДДС) Севастополя поступило 1378 обращения, а в аппаратно-программном комплексе "Безопасный город" зарегистрированы 392 обращения.

Ураган повалил 189 деревьев и 3 рекламные конструкции с щитами. Повреждены кровли 42 домов и обшивки фасадов 5 строений. Три человека госпитализированы с травмами. От упавших деревьев и различных конструкций пострадало 42 автомобиля. Порвано 74 линии электропередач (10 восстановлены). Без электроэнергии остаются 354 дома (25 многоквартирных и 329 частных). При этом губернатор подчеркнул, что подача электроэнергии в социально значимые объекты не прекращалась.

Из-за падения деревьев в нескольких многоквартирных и частных домах пришлось отключить подачу газа. В нескольких районах города зафиксированы обрывы троллейбусной контактной линии. Из подтопленных домов эвакуировано 35 жителей. Пятеро из них находятся в пансионате "Лазурь", остальные отправились к родственникам.

Штормовое предупреждение сохраняется: днем ожидается дождь, мокрый снег, ветер до 25-30 м/с, с последующим улучшением после обеда до 15 м/с.