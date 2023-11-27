Руководитель парламента Крыма заявил, что полуостров "пережил Армагеддон"

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Крым в ходе шторма столкнулся с "конкретным Армагеддоном", следует из заявления руководителя парламента республики Владимира Константинова.

Фото: openverse.org by Trey Ratcliff is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

По его словам, пожилые люди не помнят, чтобы на полуострове были подобные волны и ветер. При этом глава парламента подчеркнул: обстановка в Крыму остаётся контролируемой.

"Пережили мы конкретный Армагеддон: такой силы ветра и такой силы волн припомнить старожилы не могут", — отметил Константинов в эфире "России 24".

Как пояснил политик, на полуострове не обошлось без разрушений из-за плохих погодных условий. Организованный штаб занимается восстановлением инфраструктуры, уточнил руководитель парламента.

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщил о больших масштабах разрушений от ураганного ветра. Он назвал произошедшее на полуострове большой трагедией.