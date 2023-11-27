Крым в ходе шторма столкнулся с "конкретным Армагеддоном", следует из заявления руководителя парламента республики Владимира Константинова.
По его словам, пожилые люди не помнят, чтобы на полуострове были подобные волны и ветер. При этом глава парламента подчеркнул: обстановка в Крыму остаётся контролируемой.
"Пережили мы конкретный Армагеддон: такой силы ветра и такой силы волн припомнить старожилы не могут", — отметил Константинов в эфире "России 24".
Как пояснил политик, на полуострове не обошлось без разрушений из-за плохих погодных условий. Организованный штаб занимается восстановлением инфраструктуры, уточнил руководитель парламента.
Ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщил о больших масштабах разрушений от ураганного ветра. Он назвал произошедшее на полуострове большой трагедией.
Лыжник отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.