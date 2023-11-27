На Челябинском тракторном заводе раскрыли причину взрыва трансформатора

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Пожар и взрыв на трансформаторной подстанции Челябинского тракторного завода стали следствием короткого замыкания, сообщили в пресс-службе предприятия в понедельник.

Фото: МЧС России

Вечером в воскресенье на предприятии прогремел оглушительный взрыв и занялся пожар. ЧТЗ занимается ремонтом военной техники и из-за этого под западными санкциями, поэтому украинские паблики поспешили намекнуть на диверсию.

На самом деле взорвался трансформатор, что сразу стало ясно жителям окрестных домов, у которых мигал, а кое-где и пропал на 15 минут свет.

Горел масляный трансформатор, подтвердило чуть позже региональное управление МЧС. Пожар потушен, его площадь не превысила 40 квадратных метров, уточнили в ведомстве.

Предварительная причина — короткое замыкание, доложила утром пресс-служба завода. "Пострадавших нет. На производственной деятельности предприятия это не отразится, завод продолжает работу в штатном режиме", — пояснили в МЧС.

"Следы внешнего воздействия отсутствуют", — подчеркнул губернатор Челябинской области Алексей Текслер в своём телеграм-канале.