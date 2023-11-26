После взрыва на Челябинском тракторном заводе начался пожар

Сегодня, 26 ноября, вечером на Челябинском тракторном заводе начался пожар.
Как рассказывают очевидцы, до возгорания на ЧТЗ был слышен взрыв. Об этом сообщает издание Life.ru.
Также сообщается, что это пока непроверенная информация.
Несколько пожарных машин уже выдвинулись на место происшествия. Информации о пострадавших ещё нет. Нет информации и об обстоятельствах пожара.
Все подробности устанавливаются. Информация дополняется.
Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.