Серьёзный пожар начался на Челябинском тракторном заводе

Сегодня, 26 ноября, вечером на Челябинском тракторном заводе начался пожар.

Фото: TG-канал МЧС России

Как рассказывают очевидцы, до возгорания на ЧТЗ был слышен взрыв. Об этом сообщает издание Life.ru.

Также сообщается, что это пока непроверенная информация.

Несколько пожарных машин уже выдвинулись на место происшествия. Информации о пострадавших ещё нет. Нет информации и об обстоятельствах пожара.

Все подробности устанавливаются. Информация дополняется.

После взрыва на Челябинском тракторном заводе начался пожар