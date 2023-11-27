В Евпатории из-за «шторма века» пострадали семь человек

0:53 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На территории Республики Крым, в городе Евпатория, семь человек пострадали из-за неблагоприятных погодных условий. Из них двое находятся в состоянии средней тяжести и были госпитализированы в Евпаторийскую городскую больницу, в то время как остальным пациентам была предоставлена амбулаторная помощь. Минздрав России сообщает, что Федеральный центр медицины катастроф контролирует текущую ситуацию и оказание медицинской помощи пострадавшим от неблагоприятной погоды в южных регионах страны.

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"В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями на территории Республики Крым, в городе Евпатория пострадали семь человек. Двое из них в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы в Евпаторийскую городскую больницу, пять получили амбулаторную помощь",- говорится в сообщении.