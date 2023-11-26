7-летний сын погибшей после операции петербурженки продолжает писать ей и умоляет вернуться

1:04 Your browser does not support the audio element. Происшествия

После пластических операций 47-летняя Анна Федорова погибла еще в сентябре. Спустя пару месяцев родственники погибшей открыли ее социальные сети и увидели, что 7-летний сын продолжает писать ей с просьбами вернуться. Сообщение родственники выложили в телеграм-канале "Пострадавшие от Абриелль".

Фото: openverse.org by Alvy is licensed under CC BY 2.0.

"Мама, можно ты пожалуйста вернёшься, пожалуйста".

Анна Федорова обратилась в престижную клинику для проведения пластических операций, но умерла после оказания процедур. Позднее стало известно, что ей сделали более 30 операций за один раз. Ее родные и близкие требуют справедливого расследования произошедшего, а также создали группу среди бывших пациенток клиники, чтобы выразить свои неудовлетворенности услугами этого медицинского учреждения.

Клиника продолжает принимать пациентов и по сей день.

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