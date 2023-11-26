После пластических операций 47-летняя Анна Федорова погибла еще в сентябре. Спустя пару месяцев родственники погибшей открыли ее социальные сети и увидели, что 7-летний сын продолжает писать ей с просьбами вернуться. Сообщение родственники выложили в телеграм-канале "Пострадавшие от Абриелль".
"Мама, можно ты пожалуйста вернёшься, пожалуйста".
Анна Федорова обратилась в престижную клинику для проведения пластических операций, но умерла после оказания процедур. Позднее стало известно, что ей сделали более 30 операций за один раз. Ее родные и близкие требуют справедливого расследования произошедшего, а также создали группу среди бывших пациенток клиники, чтобы выразить свои неудовлетворенности услугами этого медицинского учреждения.
Клиника продолжает принимать пациентов и по сей день.
Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.