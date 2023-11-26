Согласно судебному постановлению, дело против мобилизованного военнослужащего Игоря Акуренко, которого обвиняли в оставлении части после его гибели, было прекращено Крымским гарнизонным военным судом. Об этом сообщает телеканал "РБК" со ссылкой на судебное постановление.
Акуренко было предъявлено обвинение в том, что он не явился на службу в воинскую часть без уважительных причин и уклонялся от неё до марта текущего года. Причина его гибели не указана, но известно, что свидетельство о смерти выдано в августе.
"Мужчина обвинялся в том, что 17 января 2023 года не явился в срок на службу в воинскую часть без уважительных причин и уклонялся от неё до 20 марта того же года.", — говорится в решении суда.
Ранее Акуренко приобрёл справку о собственной смерти и был осуждён. В мае его задержали сотрудники военной полиции в месте жительства родных, после чего произошло прекращение дела.
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