В Москве загорелась печально известная подстанция Чагино

0:46 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В ночь на пятницу в Люблино загорелась подстанция Чагино, печально известная грандиозным блэкаутом в 2005-м, передаёт телеграм-канал Mash.

Фото: igor4yma.livejournal.com

Возгорание произошло на одном из трансформаторов, его оперативно отключили. Площадь очага горения не превысила 200 квадратных метров.

Пожар уже потушен, несмотря на сложности — сооружение 20-метровой высоты теснит окружающая инфраструктура.

Входящая Московское энергетическое кольцо подстанция Чагино печально известна — в мае 2005 года вспыхнувший трансформатор на этом объекте послужил причиной грандиозного блэкаута, когда электричество отключилось в половине столицы и нескольких регионах Центральной России.