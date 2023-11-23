Прокуратура Оренбурга проводит проверку инцидента в поселке Рабочий города Орска, где стая бродячих собак напала на женщину.
На распространенном в социальных сетях видео девушка закрывает дверь машины и отходит от неё. Через несколько секунд из-за деревьев на неё выбегает стая собак. Девушка пытается вернуться в машину, но животные окружают её и не дают пройти. В итоге женщине всё же удаётся прорваться к автомобилю и сесть в него. После этого свора собак убегает.
Прокуратура Оренбургской области заявила о начале проверки соблюдения федерального законодательства по ответственному обращению с животными в связи с разошедшимся в соцсетях и СМИ сообщением о нападении безнадзорных собак.
По завершении расследования будет дана дополнительная оценка эффективности принятых ранее муниципальным управлением мер по обеспечению безопасности проживания населения и выполнению подрядной организацией мероприятий по отлову безнадзорных животных.
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