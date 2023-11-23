В Воронеже пугали детей пугали фейками о теракте

Региональные власти просят родителей следить за ресурсами, на которые подписываются их дети. О сомнительных ресурсах просят обращаться к правоохранителям.

Фото: https://www.yaplakal.com/forum1/topic1921293.html

"Компетентными органами установлено, что с 22 ноября на личные номера воронежских школьников в одном из мессенджеров начали поступать приглашения подписаться на специально созданный интернет-канал", - говорится в сообщении.

Данный канал, по словам представителя властей Воронежа, содержал информацию о якобы готовящемся террористическом акте на территории одной из воронежских школ, и другую информацию, направленную на дестабилизацию ситуации в регионе.