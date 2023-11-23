Региональные власти просят родителей следить за ресурсами, на которые подписываются их дети. О сомнительных ресурсах просят обращаться к правоохранителям.
"Компетентными органами установлено, что с 22 ноября на личные номера воронежских школьников в одном из мессенджеров начали поступать приглашения подписаться на специально созданный интернет-канал", - говорится в сообщении.
Данный канал, по словам представителя властей Воронежа, содержал информацию о якобы готовящемся террористическом акте на территории одной из воронежских школ, и другую информацию, направленную на дестабилизацию ситуации в регионе.
Российский актёр Максим Белецкий трагически погиб в Индии при странных обстоятельствах. В полиции сообщили пикантные подробности.