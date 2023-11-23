Российский актер Максим Белецкий скончался в возрасте 37 лет в Индии, сообщает Республиканский театр кукол Йошкар-Олы в своей группе "ВКонтакте".
Причина его смерти не уточняется. Следователи допускают также, что молодые люди предварительно злоупотребили наркотиками. Артист в течение 14 лет, с 2007 по 2021 год, трудился в театре и исполнил роли в ряде спектаклей, среди которых "Жак и его слуга, или Как стать Людоедом", "Прекрасное далеко", "Винни Пух", "Красная шапочка" и другие.
Максим Белецкий также был режиссером сказок, включая "Звездочка" по пьесе Шмитько и "Цветик-семицветик" по сказке Катаева.
На данный момент известно, что тело актера кремируют, и его похоронят в Индии. Родина Максима Белецкого больше не увидит его возвращения.
Ранее сообщалось, что актёр погиб в Индии при странных обстоятельствах.
Российский актёр Максим Белецкий трагически погиб в Индии при странных обстоятельствах. В полиции сообщили пикантные подробности.