В Астрахани правоохранительные органы начали операцию "Доза" после массового отравления людей наркотиками

1:19 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Астрахани началась операция "Доза" после массового отравления наркотическим веществом. В ноябре в этом городе произошло самое крупномасштабное отравление наркотиками за последние десять лет, в результате которого пострадали более 20 человек, трое из них умерли. Ранее сообщалось, что все жертвы запрещённых веществ не были связаны между собой по возрасту или деятельности.

Фото: openverse.org by Images_of_Money is licensed under CC BY 2.0.

Для более подробного и оперативного выяснения обстоятельств произошедшего в региональном Управлении МВД была создана следственная группа. Трое мигрантов арестованы подозреваемыми в торговле запрещёнными веществами.

Во исполнение операции "Доза" правоохранительные органы провели несколько обысков, в ходе которых были изъяты гаджеты и другие предметы, имеющие потенциал стать доказательствами преступной деятельности. Кроме того, назначены три комплексные генетические экспертизы и экспертизы материалов веществ и изделий, которые помогут выяснить все обстоятельства масштабного наркотического происшествия в Астрахани.

Следственные мероприятия по данному делу продолжаются, в рамках операции "Доза" правоохранители и силовики активно работают над несколькими версиями произошедшего.