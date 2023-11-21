Стало известно, что количество отравившихся метадоном жителей Астрахани достигло 21.
По информации регионального УМВД, правоохранители продолжают поиск лиц, причастных к происшествию. После отравления в отделение полиции были доставлены 164 человека. Заведены уголовные дела.
"Отравление граждан произошло из-за подмены приобретаемого синтетического наркотика мефедрона на более дешёвый аналог методоновой группы", — сообщили в ведомстве.
Уточняется, что эти два вещества по виду не имеют отличий, однако дозировка и последствия употребления у них разные.
Ряд деятелей культуры, журналистов и правозащитников обратились к Москальковой с просьбой изменить меру пресечения драматургу Петрийчук и режиссёру Беркович, которые находятся в СИЗО.