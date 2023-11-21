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В Соликамске осудили сотрудника колонии за избиение заключенных

2:25
Происшествия

Судья Юрий Анфалов из Соликамского городского суда вынес приговор бывшему руководителю службы безопасности ИК-1 Артуру Хромцову, осуждая его к условному сроку в 3,5 года за превышение полномочий. Кроме того, суд запретил ему занимать руководящие должности в течение года.

В Соликамске осудили сотрудника колонии за избиение заключенных
Фото: Openverse by allenallen1910 is licensed under CC BY 2.0.

В мае появилось видео, где сотрудник колонии избивает лежащего заключенного. После происшествия в учреждении сменилось руководство.

Гособвинитель Виталий Юдин требовал трех лет реального срока для Хромцова, в то время как сам обвиняемый настаивал на своем оправдании.

Видео с избиением попало в СМИ, и в конце мая СУ СКР по Пермскому краю начало уголовное дело против 32-летнего сотрудника исправительного учреждения по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств).

Два заключенных стали потерпевшими: Дмитрий Вдовин, осужденный за торговлю наркотиками до 2025 года, и Бобомурод Пайшанов, отбывающий наказание по статьям, связанным с незаконной продажей наркотиков, до 2031 года.

Капитан юстиции Артур Хромцов был начальником службы безопасности ИК-1 в Соликамске с 2021 года и работал в системе ФСИН 11 лет.

Следствие предъявило обвинение Хромцову в превышении полномочий с применением насилия и спецсредств. Сотрудники ФСИН имеют право на применение силы только в оговоренных случаях, и все действия должны фиксироваться видео- и аудиозаписью. Гособвинение считает, что Хромцов неправильно интерпретировал свои полномочия, что привело к совершению преступления, сообщает properm.ru.

Происшествие в колонии, по мнению следствия, случилось утром 18 мая 2023 года во время подъема в ШИЗО и ЕПКТ-ПКТ ИК-1. В этот момент в камере находились осужденные, получившие дисциплинарные взыскания, в том числе Вдовин и Пайшанов. Хромцов потребовал их досмотра, однако они отказались повиноваться.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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