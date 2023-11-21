В Оренбургском регионе прокуратура обратилась в Советский районный суд Орска с запросом о признании фиктивным брака между иностранным гражданином и местной жительницей. Оказалось, что у иностранного супруга на родине уже была семья. Прокуратурой предполагается, что целью этого брака было получение разрешения на жительство в России.
В исковом заявлении, поданном прокурором, отмечается, что в 2015 году гражданин Таджикистана вступил в брак с гражданкой России, что послужило основанием для получения им временного проживания и вид на жительство в стране.
Следует отметить, что в 2019 году мужчина приобрел полноценное гражданство России, а в 2020 году брак с оренбургской женщиной был расторгнут. В результате проверки прокурор выяснил, что на момент заключения брака с гражданкой РФ мужчина уже был законным супругом женщины из Таджикистана и имел с ней детей.
Как сообщает 56orb.ru, прокурор утверждает, что брак между гражданином Таджикистана и оренбургской жительницей был фиктивным, направленным не на создание семьи, а на получение вида на жительство и гражданства в России. Суд примет решение по данному вопросу 22 ноября.
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