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Девушка из Оренбурга вышла замуж за женатого иностранца

1:23
Происшествия

В Оренбургском регионе прокуратура обратилась в Советский районный суд Орска с запросом о признании фиктивным брака между иностранным гражданином и местной жительницей. Оказалось, что у иностранного супруга на родине уже была семья. Прокуратурой предполагается, что целью этого брака было получение разрешения на жительство в России. 

Девушка из Оренбурга вышла замуж за женатого иностранца
Фото: openverse.org by Aleksandr Zykov is licensed under CC BY-SA 2.0

В исковом заявлении, поданном прокурором, отмечается, что в 2015 году гражданин Таджикистана вступил в брак с гражданкой России, что послужило основанием для получения им временного проживания и вид на жительство в стране.

Следует отметить, что в 2019 году мужчина приобрел полноценное гражданство России, а в 2020 году брак с оренбургской женщиной был расторгнут. В результате проверки прокурор выяснил, что на момент заключения брака с гражданкой РФ мужчина уже был законным супругом женщины из Таджикистана и имел с ней детей.

Как сообщает 56orb.ru, прокурор утверждает, что брак между гражданином Таджикистана и оренбургской жительницей был фиктивным, направленным не на создание семьи, а на получение вида на жительство и гражданства в России. Суд примет решение по данному вопросу 22 ноября.

Что ждет девушку, которая собирается выйти замуж за мусульманина? (прот. Владимир Головин)
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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