Петербургский пенсионер обокрал москвичку, но вернул ей украденные документы по почте

0:53 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Пенсионер из Санкт-Петербурга обокрал туристку из Москвы, забрав у неё деньги и документы.

Фото: Openverse by Peer.Gynt is licensed under CC BY-SA 2.0

Согласно данным городской прокуратуры, инцидент произошёл еще 26 сентября, на стрелке Заячьего острова, где приехавшая из Москвы женщина намеревалась насладиться красотой рассвета. Она любовалась красотой природы, неосмотрительно оставив кошелёк и документы на скамейке.

Эти воспользовался 69-летний житель Ленинградской области, тайком забрав вещи женщины.

Украденные деньги пенсионер потратил на себя, однако паспорт и права решил вернуть их законной владелице. Для этого он воспользовался услугами "Почты России", придя в отделение и оставив чужие документы в почтовом ящике.

В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело по статье "Кража".