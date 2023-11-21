Пенсионер из Санкт-Петербурга обокрал туристку из Москвы, забрав у неё деньги и документы.
Согласно данным городской прокуратуры, инцидент произошёл еще 26 сентября, на стрелке Заячьего острова, где приехавшая из Москвы женщина намеревалась насладиться красотой рассвета. Она любовалась красотой природы, неосмотрительно оставив кошелёк и документы на скамейке.
Эти воспользовался 69-летний житель Ленинградской области, тайком забрав вещи женщины.
Украденные деньги пенсионер потратил на себя, однако паспорт и права решил вернуть их законной владелице. Для этого он воспользовался услугами "Почты России", придя в отделение и оставив чужие документы в почтовом ящике.
В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело по статье "Кража".
Ряд деятелей культуры, журналистов и правозащитников обратились к Москальковой с просьбой изменить меру пресечения драматургу Петрийчук и режиссёру Беркович, которые находятся в СИЗО.