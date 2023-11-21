Медики из НИИ скорой медицинской помощи имени И.И. Джанелидзе в Петербурге успешно помогли пострадавшему, под которым сломалась железная балка весом примерно 5 тонн.
Как сообщили в пресс-службе данного медицинского учреждения, у мужчины был выявлен открытый перелом II степени и фрагментарный перелом обеих костей левой голени в верхней трети с смещением обломков.
Лечащие врачи успешно наложили внешний фиксатор на левую голень-бедро. На текущий момент пациент продолжает процесс восстановления, сообщает Петербург2.
Ряд деятелей культуры, журналистов и правозащитников обратились к Москальковой с просьбой изменить меру пресечения драматургу Петрийчук и режиссёру Беркович, которые находятся в СИЗО.