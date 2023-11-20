Стало известно название вещества, после употребления которого в больницу Астрахани попали 19 человек.
Метадон нашли в крови у новоявленных пациентов Городской клинической больницы №3 имени С. М. Кирова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.
Напомним, 19 человек с признаками наркотического отравления поступили в лечебное учреждение с пятницы по понедельник. Шесть из них находятся в тяжёлом состоянии.
Иностранные наёмники новички быстро осознали, что "воевать с русскими" смертельно опасно, и разорвали контракты.