Метадон нашли в крови 19 пациентов астраханской больницы

0:33 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Стало известно название вещества, после употребления которого в больницу Астрахани попали 19 человек.

Фото: flickr. com

Метадон нашли в крови у новоявленных пациентов Городской клинической больницы №3 имени С. М. Кирова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Напомним, 19 человек с признаками наркотического отравления поступили в лечебное учреждение с пятницы по понедельник. Шесть из них находятся в тяжёлом состоянии.