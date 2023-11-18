11-летний мальчик признался в убийстве пропавшего в Ачинске ребёнка

1:01 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В городе Ачинске Красноярского края задержан предполагаемый убийца пропавшего накануне 12-летнего мальчика.

Фото: https://sledcom.ru/upload/site1/document_news/SKR(6).jpg

В субботу тело ребёнка с множественными ножевыми ранениями было найдено в реке.

"В ходе осмотра места происшествия поблизости с рекой, на территории частного дома по улице 3-я Западная города Ачинска обнаружены следы крови, а также предметы со следами крови, в огороде дома найден рюкзак потерпевшего, обнаружена тележка со следами вещества бурого цвета", — сообщили в региональном СУ СК.

В убийстве мальчика признался его 11-летний друг. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

"Отец мальчика сообщил, что в день пропажи Дима приходил к ним домой и ночевал в курятнике. А за огородом дома, где живет мальчик, признавшийся в расправе, были найдены следы крови", — говорится в сообщении на сайте телеканала.

Уточняется, что школьник задержан.