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Умерла народная артистка Любовь Шишханова

1:46
Происшествия

17 ноября ушла из жизни народная артистка России, выдающаяся органистка и преподаватель, Любовь Шишханова.

Умерла народная артистка Любовь Шишханова
Фото: Wikipedia by Moscow Conservatory is licensed under CC BY 3.0

Любовь Башировна Шишханова родилась 29 июня 1947 года в Каратау, Казахстан. После окончания музыкальной школы в Куйбышеве в 1961 году она поступила в Центральную музыкальную школу при Московской государственной консерватории имени Чайковского и успешно завершила учебу в 1966 году с золотой медалью.

После этого она прошла стажировку в Чехословакии и в 1972 году окончила Московскую консерваторию по классу фортепиано. В 1975–1976 годах Любовь Шишханова стажировалась во Франкфурте-на-Одере, Германия, на фирме Sauer, где изучала основы органостроения.

В период с 1990 по 1994 год она занималась в Кёльне у выдающегося органиста и дирижера, профессора Михаэля Шнайдера. В 2001 году Любовь Шишханова была приглашена в Московскую консерваторию в качестве преподавателя и профессора кафедры.

Любовь Шишханова была известна своим активным гастрольным графиком по всему миру и имела обширную дискографию. Она неоднократно записывалась на радиостанциях "Орфей", WDR, Hessen-Rundfunk и других. В 2013 и 2015 годах она была членом жюри Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева.


1 ЧАС НАЗАД! Погибла народная артистка России, актриса "Каменской" и "Темная дочь"
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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