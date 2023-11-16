Обрушение дома в Астрахани произошло через полчаса после сообщения о трещине

1:06 Your browser does not support the audio element. Происшествия

МЧС получили сообщение о трещине в стене жилого дома в Астрахани в 17.57 (16.57 мск), а его частичное обрушение произошло спустя полчаса после этого. Об этом уведомил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Фото: Telegram губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина

Губернатор подчеркнул, что сразу после получения сообщения о трещине к аварийному дому прибыли сотрудники ГУ МЧС по АО и аварийно-спасательного центра Астрахани, которые сразу по прибытии приступили к эвакуации жителей дома.

"В 18.27 (17.27 мск) по адресу ул. Привокзальная, 1а произошло обрушение части жилого пятиэтажного дома (части третьего и четвертого подъезда частично)", — написал Бабушкин в своём Telegram-канале.

Губернатор добавил, что всего из аварийного дома сотрудниками спецслужб было эвакуировано 213 жильцов, из которых 37 человек — дети.

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