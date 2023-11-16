В Хабаровске на ребёнка напала бездомная собака

В Хабаровске на ребёнка напала бездомная собака. Инцидент произошёл на улице Машинистов. Девочке, пострадавшей в результате нападения, была предоставлена необходимая медицинская помощь, её жизни опасность не угрожает.

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"Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ "Халатность", — сообщили в СКР.

В регионе введены новые правила для выгула домашних животных, которые стали более строгими. Например, планируется запретить выгул домашних питомцев на общественных территориях и улицах, исключая личные земельные участки. Это направлено на предотвращение возможных конфликтов и обеспечение безопасности окружающих, сообщает transsibinfo.com.

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