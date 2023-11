В Хабаровске на ребёнка напала бездомная собака. Инцидент произошёл на улице Машинистов. Девочке, пострадавшей в результате нападения, была предоставлена необходимая медицинская помощь, её жизни опасность не угрожает.

Фото: Openverse by ressaure is licensed under CC BY-NC-SA 2.0