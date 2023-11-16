Baza: экс-командующий 6-й армией ВВС и ПВО генерал Свиридов найден мёртвым

1:02 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Бывшего командующего 6-й армией ВВС и ПВО России, 68-летнего генерала Владимира Свиридова, нашли мёртвым в его доме в Ставропольском крае. Об этом сообщает Telegram-канал "Baza".

Фото: Фото: Telegram-канал «Baza»

Уточняется, что рядом с телом генерала обнаружено тело 72-летней женщины — предположительно, его супруги Татьяны Свиридовой. Оба тела нашли накануне днём в посёлке Аджиевском. По предварительной информации, супруги погибли около недели назад.

К настоящему моменту специалисты газовой службы провели замеры. Однако превышения допустимой концентрации вредных веществ обнаружено не было. Информации о том, что стало причиной гибели Владимира и Татьяны Свиридовых, пока неизвестно. Ведётся следствие.

Генерал-лейтенант авиации Владимир Свиридов был командующим 6-й армией ВВС и ПВО России с 2005 по 2009 год.